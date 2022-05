Ultime Notizie – Juve-Lazio, Chiellini esce e dice addio: il saluto del capitano (Di lunedì 16 maggio 2022) Giorgio Chiellini dice addio alla Juventus e ai tifosi bianconeri. Il difensore e capitano 37enne si è congedato durante il match con la Lazio, all’Allianz Stadium. Dopo 17 stagioni nella Vecchia Signora, Chiellini è uscito di scena tra gli applausi e la commozione di tifosi e compagni di squadra. Il numero è uscito dal campo al 17?, una scelta non casuale ma legata al numero di annate disputate con la maglia della Juve. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Giorgioallantus e ai tifosi bianconeri. Il difensore e37enne si è congedato durante il match con la, all’Allianz Stadium. Dopo 17 stagioni nella Vecchia Signora,è uscito di scena tra gli applausi e la commozione di tifosi e compagni di squadra. Il numero è uscito dal campo al 17?, una scelta non casuale ma legata al numero di annate disputate con la maglia della. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - PianetaMilan : #Milan, gli ex incoronano Rafael #Leao: è diventato “decisivo” | News #ACMilan #SempreMilan - annamaria_ff : RT @mariosalis: Trovata quarta fossa comune a Mariupol Emerge una quarta fossa comune a Mariupol, nei pressi del cimitero centrale della ci… - mariosalis : Trovata quarta fossa comune a Mariupol Emerge una quarta fossa comune a Mariupol, nei pressi del cimitero centrale… - junews24com : Chiellini saluta la Juve: il capitano sostituito al 17' della sfida contro la Lazio - -