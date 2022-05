Traffico Roma del 16-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto lievi rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra lanina è l’uscita per la diramazioneSud colonna 20 xanche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est o da tratti sulla via Flaminia tra via di Grottarossa in via dei Due Ponti in direzione del centrorallentato per un incidente sulla via Appia Pignatelli altezza incrocio con Vicolo di Sant’Urbano incidente anche sulla via Tiburtina con coda all’altezza di Ponte Mammolo in direzione del raccordo inizia questa mattina nuovi lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino le linee tram 514 sono sostituite da bus su tutto il percorso mentre la linea ...