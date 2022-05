Tiro con l’arco, Coppa del Mondo: azzurri in Corea del Sud, i convocati (Di lunedì 16 maggio 2022) Torna la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Dopo il primo appuntamento ad Antalya, gli arcieri sono pronti ad essere protagonisti nella seconda tappa in programma dal 17 al 22 maggio a Gwangju, in Corea del Sud. Saranno 14 gli azzurri presenti, che andranno a caccia di altre medaglie dopo l’argento a squadre conquistato nell’olimpico maschile all’esordio da Nespoli, Paoli e Pasqualucci. I convocati Arco olimpico (maschile): Marco Galiazzo (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre) e David Pasqualucci (Aeronautica Militare). Arco olimpico (femminile): Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Karen Hervat (Aeronautica Militare), Tatiana Andreoli e Lucilla Boari (Fiamme Oro). Compound (maschile): Viviano Mior (Kosmos ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Torna ladeldicon. Dopo il primo appuntamento ad Antalya, gli arcieri sono pronti ad essere protagonisti nella seconda tappa in programma dal 17 al 22 maggio a Gwangju, indel Sud. Saranno 14 glipresenti, che andranno a caccia di altre medaglie dopo l’argento a squadre conquistato nell’olimpico maschile all’esordio da Nespoli, Paoli e Pasqualucci. IArco olimpico (maschile): Marco Galiazzo (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre) e David Pasqualucci (Aeronautica Militare). Arco olimpico (femminile): Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Karen Hervat (Aeronautica Militare), Tatiana Andreoli e Lucilla Boari (Fiamme Oro). Compound (maschile): Viviano Mior (Kosmos ...

