Timmermans, non escludo nuova esperienza Recovery (Di lunedì 16 maggio 2022) "Ho l'impressione che gli Stati membri siano aperti a una discussione simile, visto il successo dopo il Covid di un approccio comune dell'Ue, e non escludo che potremmo ripetere questa esperienza". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Ho l'impressione che gli Stati membri siano aperti a una discussione simile, visto il successo dopo il Covid di un approccio comune dell'Ue, e nonche potremmo ripetere questa". Lo ...

Advertising

fisco24_info : Timmermans, non escludo nuova esperienza Recovery: Stati membri sono aperti alla discussione - Cappellin_R : @AndreaAndrei10 Cosa dice il Trattato UE ? Noi non siamo attaccati e le armi sono date a paese esterno che attacca/… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @gspazianitesta Timmermans va cambiato. Con dei buoni trattamenti psichiatrici e la nomina a 'persona non grata' in Italia - Fragment_84 : @gspazianitesta Timmermans va cambiato. Con dei buoni trattamenti psichiatrici e la nomina a 'persona non grata' in Italia -