Perché la sconfitta della Spd in Renania è un colpo anche a Scholz (Di lunedì 16 maggio 2022) Non sarà solo un tema relativo alla tonalità del semaforo di domani, ovvero la grande coalizione al governo della Germania, visto che la vittoria elettorale della CDU in Renania settentrionale-Vestfalia rappresenta un problema per la SPD e il suo vertice: quel cancelliere Olaf Scholz che dovrà, gioco forza, rivedere strategie e tattiche politiche per non restare schiacciato nell’anno zero del post merkelismo. E, Perché no, per difendersi da chi già da ora sta lavorando (non più a fari spenti) per le prossime elezioni politiche, dove la CDU intende portare con Merz le istanze di un mondo industriale che sta soffrendo il binomio pandemia-crisi energetica. Renania Con il 35,7 per cento dei voti conquistato ieri, (l’SPD solo al 26,7) la CDU conferma il doppio binario dell’elettorato ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) Non sarà solo un tema relativo alla tonalità del semaforo di domani, ovvero la grande coalizione al governoGermania, visto che la vittoria elettoraleCDU insettentrionale-Vestfalia rappresenta un problema per la SPD e il suo vertice: quel cancelliere Olafche dovrà, gioco forza, rivedere strategie e tattiche politiche per non restare schiacciato nell’anno zero del post merkelismo. E,no, per difendersi da chi già da ora sta lavorando (non più a fari spenti) per le prossime elezioni politiche, dove la CDU intende portare con Merz le istanze di un mondo industriale che sta soffrendo il binomio pandemia-crisi energetica.Con il 35,7 per cento dei voti conquistato ieri, (l’SPD solo al 26,7) la CDU conferma il doppio binario dell’elettorato ...

