(Di lunedì 16 maggio 2022) Riccardo Galli Viene da chiedersi se fa più notizia la vittoria di Enea o la caduta di. Ma se per rispondere alla domanda provassimo a metterci nei panni di Gigi Dall'Igna, di sicuro non ci ...

... se Bagnaia non smette di fare queste "caz....te" (citazione ufficiale dal dopogara di), la ... L'ovvero l'altra faccia delle due ruote d'Italia sta facendo sul serio. Zitti zitti, con un ...Poi la Ducati factory di Jack Miller e l'di Aleix Espargaro. MentreBagnaia si butta via a sei giri dalla bandiera a scacchi. Un errore pesante alla curva 14 nel forsennato tentativo di ... Pecco, Aprilia e la Divina Commedia Viene da chiedersi se fa più notizia la vittoria di Enea o la caduta di Pecco. Ma se per rispondere alla domanda provassimo a metterci nei panni di Gigi Dall’Igna, di sicuro non ci sarebbero dubbi: il ...A Le Mans terza vittoria per Enea, ora a -8 dal leader Quartararo. Miller ed Espargaro sul podio, rabbia Bagnaia: cade mentre è secondo ...