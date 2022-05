Napoli, Spalletti: “Kvaratskhelia è molto forte. Una cosa potrebbe farmi molto arrabbiare” (Di lunedì 16 maggio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss afferma di essere molto contento dell’arrivo di Kvaratskhelia. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kisss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Spalletti ha parlato del campionato e del calciomercato, soffermandosi anche sull’arrivo di Kvaratskhelia. cosa penso di Kvaratskhelia, il nuovo acquisto degli azzurri in vista della prossima stagione? Lo conosco bene ed è un calciatore molto forte. Bravo nello stretto, agile, è uno di quelli che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Luciano, tecnico delai microfoni di Radio Kiss Kiss afferma di esserecontento dell’arrivo di. L’allenatore del, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kisss, emittente ufficiale del club azzurro.ha parlato del campionato e del calciomercato, soffermandosi anche sull’arrivo dipenso di, il nuovo acquisto degli azzurri in vista della prossima stagione? Lo conosco bene ed è un calciatore. Bravo nello stretto, agile, è uno di quelli che ...

