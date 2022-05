Milano, via libera al primo Registro di genere per le persone trans: “Un traguardo, si potrà avere il nome di elezione su badge e tessere” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il voto è stato accolto con l’applauso di attivisti e di alcuni consiglieri presenti nell’aula di Palazzo Marino. Con 27 voti a favore e 2 contrari, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la mozione che impegna la giunta a istituire un Registro per il riconoscimento del genere di elezione, dedicato alle persone transgender. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo in Italia e arriva alla vigilia della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia. Grazie al Registro sia i dipendenti comunali, sia quelli delle partecipate potranno avere il badge con il nome di elezione, prima del cambio all’anagrafe e sulla carta d’identità. I cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Il voto è stato accolto con l’applauso di attivisti e di alcuni consiglieri presenti nell’aula di Palazzo Marino. Con 27 voti a favore e 2 contrari, il Consiglio comunale diha approvato la mozione che impegna la giunta a istituire unper il riconoscimento deldi, dedicato allegender. Si tratta delprovvedimento di questo tipo in Italia e arriva alla vigilia della Giornata internazionale contro l’omobifobia. Grazie alsia i dipendenti comunali, sia quelli delle partecipate potrannoilcon ildi, prima del cambio all’anagrafe e sulla carta d’identità. I cittadini ...

Advertising

RobertoBurioni : Vi aspetto stasera in via Orti 24 a Milano alle 19 presso Exit-Pastificio Urbano di @sscaroni72 per presentarvi il… - petergomezblog : Riforma giustizia, assemblea dell’Associazione nazionale magistrati a Milano: la diretta - pdnetwork : Non ci arrendiamo. La nostra battaglia per il #DDLZan contro i crimini d'odio ricomincia in Senato e nelle piazze.… - ladysilviait : Sicurezza. Protezione civile comunale e Vigili del fuoco, si consolida la collaborazione nelle emergenze… - infoitinterno : Caiazza: “Milano non avrebbe dato lo scudetto al Napoli. Avete visto cosa è successo? Vi dico chi potrebbe andare v… -