Mascherine in aereo fino a quando? E cosa è cambiato dal 16 maggio

Le Mascherine in aereo, almeno per quanto riguarda l'Italia, vanno ancora indossate. Permane, infatti, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione personale, ma la situazione non è omogenea a livello internazionale. E per questo, in base alle regole che sono emerse, è bene fare ordine rispetto a quello che accade a partire dalla data del 16 maggio 2022.

Mascherine in aereo: dove e fino a quando sono ancora obbligatorie?

La maggior parte dei paesi europei ha scelto di dire basta all'utilizzo delle Mascherine in aereo. La scelta, però, non accomuna tutti. L'obbligo in Italia vale fino al 15 giugno, mentre in Germania fino al 23 settembre.

