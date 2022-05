La supercazzola di Salvini sull’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sì, no, forse, boh. Nel fiume di parole che hanno dato vita a una non-risposta sull’allargamento della, una cosa ufficiale e veritiera l’ha detta Matteo: non è e non sarà lui a decidere sepotranno aderire al Patto Atlantico. Il resto della replica alle domande fatte dai giornalisti dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi è quella che potremmo definire – citando il conte Lello Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi in “Amici Miei” – una vera e propriae la risposta evasivadiIl tema del giorno, dopo l’ufficialità arrivata attraverso l’annuncio fatto dalla premier ...

