Inter-Sampdoria in tv | data | orario e diretta streaming ultima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) San Siro si prepara ad ospitare una grande sfida: l’di Simone Inzaghi ospita lanell’della. La vittoria potrebbe non bastare ai nerazzurri per lo Scudetto, con il Milan che anche in caso di pareggio contro il Sassuolo festeggerebbe la conquista del titolo. Appuntamento imperdibile domenica 22 maggio alle ore 18 in contemporanea con il match tra i rossoneri e i neroverdi. La partita verrà trasmessa insu Dazn. SportFace.