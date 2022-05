Goti goti goti goti… e la nuova vita dei tormentoni musicali (Di lunedì 16 maggio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa… Non so quale sia il vostro tormentone ora. Per molti è il refrain della canzone sanremese Ciao, ciao dei Rappresentante di lista. Mia madre, per dire, ne è ossessionata e me lo rifila ogni due per tre: Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao! Per altri è il canto liberatorio di Dargen D’amico: Balla, fottitene balla, tra i rottami balla, per restare a galla… Da qualche giorno a ossessionarmi invece è una canzone il cui ritornello alle mie orecchie suonava tipo: goti goti goti goti goti ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa… Non so quale sia il vostro tormentone ora. Per molti è il refrain della canzone sanremese Ciao, ciao dei Rappresentante di lista. Mia madre, per dire, ne è ossessionata e me lo rifila ogni due per tre: Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao! Per altri è il canto liberatorio di Dargen D’amico: Balla, fottitene balla, tra i rottami balla, per restare a galla… Da qualche giorno a ossessionarmi invece è una canzone il cui ritornello alle mie orecchie suonava tipo:...

