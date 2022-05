Dove vedere il Roland Garros 2022 in TV e in streaming (Di lunedì 16 maggio 2022) Da domenica 22 maggio a domenica 5 giugno andrà in scena il Roland Garros 2022, il secondo slam della stagione di tennis. Lo scorso anno la vittoria dell’Open di Francia andò a Novak Djokovic: il numero uno del mondo sconfisse in finale il greco Stefanos Tsitsipas in rimonta 3-2, dopo essere stato sotto per due set a zero. A distanza di un anno, Djokovic ha di nuovo sconfitto il tennista ellenico in una finale, stavolta quella dell’ATP di Roma, Dove ha trionfato con il punteggio di 6-0, 7-6 (5). Il fuoriclasse serbo parte favorito anche nell’edizione 2022, visto lo stato di forma mostrato nel Masters 1000 di Roma e le condizioni fisiche non ottimali del rivale Rafael Nadal. Tra gli azzurri, Matteo Berrettini ha ufficializzato la sua assenza a Parigi, dando appuntamento per il suo ritorno nei tornei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 16 maggio 2022) Da domenica 22 maggio a domenica 5 giugno andrà in scena il, il secondo slam della stagione di tennis. Lo scorso anno la vittoria dell’Open di Francia andò a Novak Djokovic: il numero uno del mondo sconfisse in finale il greco Stefanos Tsitsipas in rimonta 3-2, dopo essere stato sotto per due set a zero. A distanza di un anno, Djokovic ha di nuovo sconfitto il tennista ellenico in una finale, stavolta quella dell’ATP di Roma,ha trionfato con il punteggio di 6-0, 7-6 (5). Il fuoriclasse serbo parte favorito anche nell’edizione, visto lo stato di forma mostrato nel Masters 1000 di Roma e le condizioni fisiche non ottimali del rivale Rafael Nadal. Tra gli azzurri, Matteo Berrettini ha ufficializzato la sua assenza a Parigi, dando appuntamento per il suo ritorno nei tornei ...

