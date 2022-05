Cosa è successo tra Binaghi e Malagò: tra polemiche e frecciatine (Di lunedì 16 maggio 2022) Numeri importanti per gli Internazionali d’Italia 2022 di tennis, che si chiudono con la bellezza di 230.000 spettatori e ben 16.3 milioni di euro di incasso: nella conferenza stampa di chiusura, però il presidente della FIT, la Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, si toglie anche un sassolino dalla scarpa, come riporta la Gazzetta dello Sport. Arriva infatti l’attacco frontale a Giovanni Malagò: “Il presidente del CONI ha prima cercato di non far giocare Djokovic, poi non voleva che ci fossero russi e bielorussi. Ha cercato di indirizzare il Governo verso una decisione che avrebbe avuto una serie di conseguenze, dallo sciopero dei giocatori alla possibile revoca del torneo“. Il numero uno del tennis italiano parla anche della prossima edizione del torneo: “Allargarci fisicamente è difficile. Dobbiamo farlo temporalmente. Puntiamo sulle due ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Numeri importanti per gli Internazionali d’Italia 2022 di tennis, che si chiudono con la bellezza di 230.000 spettatori e ben 16.3 milioni di euro di incasso: nella conferenza stampa di chiusura, però il presidente della FIT, la Federazione Italiana Tennis, Angelo, si toglie anche un sassolino dalla scarpa, come riporta la Gazzetta dello Sport. Arriva infatti l’attacco frontale a Giovanni: “Il presidente del CONI ha prima cercato di non far giocare Djokovic, poi non voleva che ci fossero russi e bielorussi. Ha cercato di indirizzare il Governo verso una decisione che avrebbe avuto una serie di conseguenze, dallo sciopero dei giocatori alla possibile revoca del torneo“. Il numero uno del tennis italiano parla anche della prossima edizione del torneo: “Allargarci fisicamente è difficile. Dobbiamo farlo temporalmente. Puntiamo sulle due ...

