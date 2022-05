Calcio: Dybala in lacrime sotto la curva della Juventus (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo essere riuscito a lungo a trattenere le lacrime, è scoppiato in un pianto dirotto Paulo Dybala, accompagnato sotto la curva da tutti i compagni di squadra. Al termine della partita con la Lazio, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo essere riuscito a lungo a trattenere le, è scoppiato in un pianto dirotto Paulo, accompagnatolada tutti i compagni di squadra. Al terminepartita con la Lazio, ...

