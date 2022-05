Bonus idrico, c’è ancora tempo per chiederlo: come funziona e a chi spetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Esteso fino alla fine del mese di giugno il limite per richiedere il nuovo Bonus idrico dal valore di 1.000 euro: le linee guida Le linee guida del Bonus idrico (Foto ANSA)Buone notizie per i cittadini italiani che potranno ancora richiedere il Bonus idrico messo a disposizione dal Governo italiano. Il Ministero della Transizione Ecologica ha infatti deciso di prolungare fino al prossimo 30 giugno la possibilità di presentare richiesta per il rimborso da 1.000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari. Dal giorno successivo, ovvero dal 1 luglio, non sarà più possibile accedere al rimborso. Anche in questo caso, come accaduto in precedenza con il Bonus Internet, l’obiettivo è quello di agevolare il risparmio idrico e ... Leggi su direttanews (Di lunedì 16 maggio 2022) Esteso fino alla fine del mese di giugno il limite per richiedere il nuovodal valore di 1.000 euro: le linee guida Le linee guida del(Foto ANSA)Buone notizie per i cittadini italiani che potrannorichiedere ilmesso a disposizione dal Governo italiano. Il Ministero della Transizione Ecologica ha infatti deciso di prolungare fino al prossimo 30 giugno la possibilità di presentare richiesta per il rimborso da 1.000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari. Dal giorno successivo, ovvero dal 1 luglio, non sarà più possibile accedere al rimborso. Anche in questo caso,accaduto in precedenza con ilInternet, l’obiettivo è quello di agevolare il risparmioe ...

