cmdotcom : Beffa #Napoli, #Hickey a un passo dall’Arsenal: la cifra della mega plusvalenza per il #Bologna… - claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - Pall_Gonfiato : #Bologna, #Hickey ad un passo dall’#Arsenal: ecco la cifre dell'affare - tcm24com : Bologna: Hickey ad un passo dall'addio; l'Arsenal fa sul serio #Hickey #Arsenal #Bologna - MondoNapoli : -

Commenta per primo Aaronè vicino all'Arsenal. I Gunners pescano ancora in casadopo l'affare Tomiyasu: è stato decisivo il viaggio dei dirigenti rossoblù a Londra per accelerare un affare per il quale mancano ...Al momento è però in stand - by e la dirigenza sta valutando anche il nome di Aaronper quel ruolo secondo la Gazzetta dello Sport . Il difensore delpiace anche al l'Arsena l, che al ... Cor Sport – Hickey: oggi possibile ultima partita al Dall’Ara I Gunners dovrebbero pagare 23/24 milioni di euro al Bologna, che a sua volta lo aveva pagato poco meno di 2 milioni dagli Hearts. Hickey Bologna Arsenal. Stando a quanto riportato da ...L'ambiente di Bologna spinge in maggioranza per un cambiamento. Gli ultimi due anni non hanno sancito il salto di qualità desiderato e forse cercato da Saputo che un paio di mesi fa si è espresso chia ...