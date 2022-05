Black Mirror 6 ci sarà, a sorpresa il viaggio tra mondi distopici continua su Netflix (Di lunedì 16 maggio 2022) A sorpresa, quando ormai nessuno se l’aspettava, arriva la conferma che Black Mirror 6 ci sarà, almeno secondo quanto anticipato da Variety: Netflix avrebbe rinnovato il thriller distopico che negli ultimi anni è diventato una gemma del suo catalogo, vincendo premi e affascinando pubblico e critica. Il rinnovo di Black Mirror 6, che arriva dopo ben tre anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, non è stato ancora annunciato da Netflix, ma sembra solo una questione di tempo: lo streamer ha rilevato la produzione da Channel 4 dopo la seconda stagione, puntando a trasformare la serie antologica nel maggior riferimento televisivo per il genere sci-fi/distopico, e non ha ancora intenzione di archiviarlo. Black ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) A, quando ormai nessuno se l’aspettava, arriva la conferma che6 ci, almeno secondo quanto anticipato da Variety:avrebbe rinnovato il thriller distopico che negli ultimi anni è diventato una gemma del suo catalogo, vincendo premi e affascinando pubblico e critica. Il rinnovo di6, che arriva dopo ben tre anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, non è stato ancora annunciato da, ma sembra solo una questione di tempo: lo streamer ha rilevato la produzione da Channel 4 dopo la seconda stagione, puntando a trasformare la serie antologica nel maggior riferimento televisivo per il genere sci-fi/distopico, e non ha ancora intenzione di archiviarlo....

Advertising

MimmoTheReal : RT @HDblog: Black Mirror 6 si farà e avrà un numero di episodi maggiore | Rumor - HDblog : Black Mirror 6 si farà e avrà un numero di episodi maggiore | Rumor - cinespression : #BlackMirror 6: la nuova stagione è in sviluppo presso #Netflix - UniMoviesBlog : Black Mirror: Netflix ha messo in cantiere la sesta stagione della serie - IndieForBunnies : '#BlackMirror' tornera' su #Netflix per una sesta stagione | IndieForBunnies -