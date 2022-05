UFFICIALE – I convocati per Napoli-Genoa: un solo assente per Spalletti (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli scenderà in campo contro il Genoa, allo stadio Maradona, per la trentasettesima giornata di Serie A. Gara sicuramente sui generis, che vedrà il Genoa invischiato nella lotta salvezza ed il Napoli volenteroso di blindare il terzo posto. La partita, inoltre, sarà l’occasione per Insigne di salutare i suoi tifosi prima dell’addio e del trasferimento al Toronto. Si prospetta al Maradona il tutto esaurito e, senza dubbio, una scia di emozioni turbolente. Il Napoli, con un Tweet dal suo profilo UFFICIALE, ha reso noti i convocati per la sfida. Quasi tutti a disposizione di mister Spalletti, eccezion fatta per Axel Tuanzebe. Di seguito il tweet UFFICIALE della società partenopea. I convocati di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Ilscenderà in campo contro il, allo stadio Maradona, per la trentasettesima giornata di Serie A. Gara sicuramente sui generis, che vedrà ilinvischiato nella lotta salvezza ed ilvolenteroso di blindare il terzo posto. La partita, inoltre, sarà l’occasione per Insigne di salutare i suoi tifosi prima dell’addio e del trasferimento al Toronto. Si prospetta al Maradona il tutto esaurito e, senza dubbio, una scia di emozioni turbolente. Il, con un Tweet dal suo profilo, ha reso noti iper la sfida. Quasi tutti a disposizione di mister, eccezion fatta per Axel Tuanzebe. Di seguito il tweetdella società partenopea. Idi ...

Advertising

ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Napoli. Tutti abili e arruolati per il Genoa - - tuttonapoli : UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Genoa: out solo Tuanzebe - junews24com : Convocati Argentina, è UFFICIALE: la scelta di Scaloni su Dybala e Soulé - infoitsport : Convocati Argentina, è UFFICIALE: la scelta di Scaloni su Dybala e Soulé - gilnar76 : Convocati Argentina, è UFFICIALE: la scelta di Scaloni su Dybala e Soulé #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -