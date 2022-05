Scamacca-Berardi, il Sassuolo espugna Bologna per 3-1 (Di domenica 15 maggio 2022) Bologna (ITALPRESS) – Il Sassuolo batte il Bologna per 3-1 nella penultima giornata di Serie A e aggancia il Torino a 50 punti. La doppietta di Scamacca e una splendida rovesciata di Berardi sono le firme sul terzo successo consecutivo dei neroverdi al Dall'Ara. La squadra di Dionisi ha perso le ultime tre trasferte di campionato ma ha il secondo miglior attacco (34) fuori casa in questo campionato, mentre il Bologna ha la miglior difesa su calcio d'angolo con soli due gol subiti sugli sviluppi di un corner. Ma l'1-0 dei neroverdi arriva proprio dalla bandierina: cross di Berardi e colpo di testa vincente di Scamacca. Nel finale del primo tempo il Sassuolo si affaccia pericolosamente dalle parti di Skorupski: al 43? Frattesi si sposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)(ITALPRESS) – Ilbatte ilper 3-1 nella penultima giornata di Serie A e aggancia il Torino a 50 punti. La doppietta die una splendida rovesciata disono le firme sul terzo successo consecutivo dei neroverdi al Dall'Ara. La squadra di Dionisi ha perso le ultime tre trasferte di campionato ma ha il secondo miglior attacco (34) fuori casa in questo campionato, mentre ilha la miglior difesa su calcio d'angolo con soli due gol subiti sugli sviluppi di un corner. Ma l'1-0 dei neroverdi arriva proprio dalla bandierina: cross die colpo di testa vincente di. Nel finale del primo tempo ilsi affaccia pericolosamente dalle parti di Skorupski: al 43? Frattesi si sposta ...

