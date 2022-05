Primo stadio moderno e scudetto: i primati della Bologna calcistica (Di domenica 15 maggio 2022) Bologna, 15 mag – Si scrive calcio, si legge scontro. Con buona pace dei buonisti sportivi che plaudono al gioco corretto, il successo del pallone si può spiegare anche nella sua Primordialità, che allo stesso tempo accomuna ma soprattutto distingue: dal campanile passando per le dispute macro-regionali si arriva alle contese nate da motivi puramente sportivi. Così era anche un centinaio di anni or sono, quando la stagione 1924/25 ha lasciato ai posteri quello che oggi conosciamo come lo “scudetto delle pistole”. La Prima Divisione L’allora Prima Divisione – antenata dell’odierna serie A – si divide in diversi gironi a carattere territoriale: la formula prevede che ciascuna delle due leghe, Nord e Sud, qualifichi una finalista che si giocherà lo scudetto (proprio da questa stagione il distintivo dannunziano viene ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 15 maggio 2022), 15 mag – Si scrive calcio, si legge scontro. Con buona pace dei buonisti sportivi che plaudono al gioco corretto, il successo del pallone si può spiegare anche nella suardialità, che allo stesso tempo accomuna ma soprattutto distingue: dal campanile passando per le dispute macro-regionali si arriva alle contese nate da motivi puramente sportivi. Così era anche un centinaio di anni or sono, quando la stagione 1924/25 ha lasciato ai posteri quello che oggi conosciamo come lo “delle pistole”. La Prima Divisione L’allora Prima Divisione – antenata dell’odierna serie A – si divide in diversi gironi a carattere territoriale: la formula prevede che ciascuna delle due leghe, Nord e Sud, qualifichi una finalista che si giocherà lo(proprio da questa stagione il distintivo dannunziano viene ...

