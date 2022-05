Napoli, Domenico Berardi nel mirino: il Sassuolo chiede 40 milioni (Di domenica 15 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca, ha intenzione di spendere parte delle entrate per rinforzare la squadra e puntare a vincere il prossimo campionato di Serie A. Molti sono i nomi che circolano in vista del mercato estivo e alcuni di questi risultano anche molto costosi. Un nome L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca, ha intenzione di spendere parte delle entrate per rinforzare la squadra e puntare a vincere il prossimo campionato di Serie A. Molti sono i nomi che circolano in vista del mercato estivo e alcuni di questi risultano anche molto costosi. Un nome L'articolo

Advertising

Cateryna_78 : RT @AndreaParre87: Cose capite guardando #Eurovision : - Cattelan non è più un intruso in Rai. - Carolina Di Domenico non deve più chieder… - AndreaParre87 : Cose capite guardando #Eurovision : - Cattelan non è più un intruso in Rai. - Carolina Di Domenico non deve più ch… - domenico_damore : RT @DomPepeLiberato: Qualcuno invadesse Napoli, l'unico modo per farci vincere uno scudetto - pomiglianowomen : ????Mister Domenico Panico al termine della gara tra Napoli Femminile e Pomigliano - domenico_damore : RT @GaeManfredi: A Sorrento per il forum #VersoSud, promosso dalla ministra @mara_carfagna e da @Ambrosetti_, alla presenza delle massime c… -