Leao Meravigliao e Theo Hernandez come Weah | scatto forse decisivo del Milan verso lo scudetto

sv5ttell : leao meravigliao - bimbadideligt : LEAO MERAVIGLIAO ?? - bebecitasf : LEAO MERAVIGLIAO CHE MERAVIGLIA STO LEAO MERAVIGLIAO - gariglio_giada : LEAO MERAVIGLIAO - KatiaBenedetti1 : Ti prei Leão meravigliao fai ciò che devi???? -

Poi l'arrivo di Pioli, il cambio di sistema di gioco ed ecco il nuovo...diventatoCon Pioli crescita di rendimento esponenziale L'allenatore del Milan lo ha 'calcisticamente' educato ...La Fiorentina sbaglia, Terraciano regala letteralmente palla ache fa 10 in campionato e diventa capocannoniere della squadra in questa serie A. La partita finisce… il sogno è ... Milan, Leao meravigliao: 1-0 alla Fiorentina nel finale e vetta mantenuta I voti e le pagelle di MilanLive.it alle prestazioni dei rossoneri scesi in campo stasera contro l’Hellas Verona.Leao con i suoi gol sta trascinando il Milan verso lo scudetto. Quello alla Fiorentina non è il solo gol pesante fatto dal portoghese Leao con i suoi gol sta trascinando il Milan verso lo scudetto.