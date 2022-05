Insigne saluta Napoli: L’amore per la sua gente e il rammarico per lo Scudetto (Di domenica 15 maggio 2022) Insigne saluta Napoli, contro il Genoa al Maradona l’ultima partita in azzurro, finisce l’avventura cominciata nel 2006. Lorenzo Insigne, oggi giocherà l’ultima partita al Maradona. In dieci stagioni il capitano ha vinto tre trofei, ma resta il rammarico Scudetto. Insigne-Napoli UNA STORIA COMINCIATA NEL 2006 La storia tra Insigne e il Napoli ebbe inizio nel 2006: Giuseppe Santoro detto Peppe, oggi team manager e allora direttore del settore giovanile, spiegò al club di aver trovato un genietto di neanche 15 anni da prendere assolutamente. E così fu: Santoro parlò con il presidente della scuola calcio Olimpia Sant’Arpino, investì 1.500 euro e un po’ di palloni e con un colpo da maestro inaugurò la saga azzurra di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022), contro il Genoa al Maradona l’ultima partita in azzurro, finisce l’avventura cominciata nel 2006. Lorenzo, oggi giocherà l’ultima partita al Maradona. In dieci stagioni il capitano ha vinto tre trofei, ma resta ilUNA STORIA COMINCIATA NEL 2006 La storia trae ilebbe inizio nel 2006: Giuseppe Santoro detto Peppe, oggi team manager e allora direttore del settore giovanile, spiegò al club di aver trovato un genietto di neanche 15 anni da prendere assolutamente. E così fu: Santoro parlò con il presidente della scuola calcio Olimpia Sant’Arpino, investì 1.500 euro e un po’ di palloni e con un colpo da maestro inaugurò la saga azzurra di ...

