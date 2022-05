Eurovision 2022, appello Kalush Orchestra per Ucraina e rischio squalifica (Di domenica 15 maggio 2022) Roma/Torino, 14 mag. (Adnkronos) - Finale Eurovision 2022, nessuna squalifica per la Kalush Orchestra dopo l'appello per l'Ucraina fatto sul palco. A farlo sapere è stata l'Ebu. Nessun provvedimento quindi, tantomeno una squalifica secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate dell'Eurovision Song Contest 2022. A ipotizzare la squalifica erano stati diversi commentatori in rete citando il divieto di messaggi politici da parte dei concorrenti sul palco della manifestazione. Alla fine dell'esecuzione del brano in gara 'Stefania', il leader della band ha detto infatti: "Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l'Ucraina e Mariupol', di aiutare Azovstal ora". Messaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Roma/Torino, 14 mag. (Adnkronos) - Finale, nessunaper ladopo l'per l'fatto sul palco. A farlo sapere è stata l'Ebu. Nessun provvedimento quindi, tantomeno unasecondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate dell'Song Contest. A ipotizzare laerano stati diversi commentatori in rete citando il divieto di messaggi politici da parte dei concorrenti sul palco della manifestazione. Alla fine dell'esecuzione del brano in gara 'Stefania', il leader della band ha detto infatti: "Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l'e Mariupol', di aiutare Azovstal ora". Messaggio ...

