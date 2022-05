Djokovic vince gli Internazionali di Roma: battuto Tsitsipas in due set: 6 - 0 7 - 6 (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma . Batte in finale Stefanos Tsitsipas in due set con il risultato di 6 - 0, 7 - 6 in un'ora e 36 minuti. Il serbo si era imposto al ... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) Novakper la sesta volta glidi. Batte in finale Stefanosin due set con il risultato di 6 - 0, 7 - 6 in un'ora e 36 minuti. Il serbo si era imposto al ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VUOLE ROMA ?? Battuto anche Casper Ruud in due set, Novak vince per 6-4 6-3 e raggiunge Tsitsipas in final… - repubblica : Tennis, Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d'Italia. Battuto il finale Stefanos Tsitsipas p… - stranifattinews : Djokovic vince gli Internazionali d’Italia. Il serbo batte in finale il greco Tsitsipas - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: TENNIS | Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma. Batte in finale Stefanos Tsitsipas in due se… -