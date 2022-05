Djokovic è ancora il Re di Roma: agli Internazionali vince su Tsitsipas (Di domenica 15 maggio 2022) Roma – Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma. Batte in finale Stefanos Tsitsipas in due set con il risultato di 6-0, 7-6 in un’ora e 36 minuti. “Sono contento di arrivare al Roland Garros dopo aver vinto a Roma”: così Novak Djokovic dopo aver sconfitto Stefanos Tsitsipas nella finale degli Internazionali 2022. “E’ stato un tie break veramente veramente serrato. Nelle ultime settimane sono riuscito a tornare nella mia forma migliore”, le parole del serbo. Djokovic spende belle parole per il rivale: “Stefanos è un ragazzo umile, sono sicuro che vincerà tanti trofei in futuro. Ringrazio il mio team, la mia famiglia, per essere stati sempre molto disciplinati ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022)– Novakper la sesta volta glidi. Batte in finale Stefanosin due set con il risultato di 6-0, 7-6 in un’ora e 36 minuti. “Sono contento di arrivare al Roland Garros dopo aver vinto a”: così Novakdopo aver sconfitto Stefanosnella finale degli2022. “E’ stato un tie break veramente veramente serrato. Nelle ultime settimane sono riuscito a tornare nella mia forma migliore”, le parole del serbo.spende belle parole per il rivale: “Stefanos è un ragazzo umile, sono sicuro cherà tanti trofei in futuro. Ringrazio il mio team, la mia famiglia, per essere stati sempre molto disciplinati ...

