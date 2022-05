Cagliari Inter 0-1 LIVE: squadre al riposo – INTERVALLO (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Inter si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Inter 0-1 MOVIOLA Doveri fischia l’inizio, partiti! 3? Occasione Inter – Sinistro insidioso di Perisic dai 20 metri, Cragno allunga in angolo 7? Calhanoglu al volo – Il turco prova la conclusione volante bloccata da Cragno 9? Siluro di Lykogiannis – Ci prova il greco con un diagonale sinistro su cui Handanovic devia con la manona 11? GOL Inter – Punizione tagliata di Calhanoglu, Skriniar di testa centra il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Doveri fischia l’inizio, partiti! 3? Occasione– Sinistro insidioso di Perisic dai 20 metri, Cragno allunga in angolo 7? Calhanoglu al volo – Il turco prova la conclusione volante bloccata da Cragno 9? Siluro di Lykogiannis – Ci prova il greco con un diagonale sinistro su cui Handanovic devia con la manona 11? GOL– Punizione tagliata di Calhanoglu, Skriniar di testa centra il ...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Frances54325203 : RT @PierangeloFlor1: Ma chi cazzo hanno messo ad Allenare il Cagliari? Ma sopratutto, quante strisce si è fatto prima di decidere di difend… - Andreacartman : @PietroLazze @alaimotmw @TuttoMercatoWeb Sto guardando Cagliari-Inter e Cragno si sta nuovamente dimostrando un ott… -