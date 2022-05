Atalanta-Gasperini, al via la rivoluzione: un big dice addio e resta in Serie A? (Di domenica 15 maggio 2022) L’Atalanta di Gasperini si sta giocando un posto in Europa, ma l’anno prossimo ci sarà quasi sicuramente una rivoluzione. Non è stata una stagione facile per l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, infatti, hanno dovuto affrontare varie problematiche che si sono susseguite nel corso di quest’anno: dalla cessione di Gosens all’Inter, passando per gli errori arbitrali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 15 maggio 2022) L’disi sta giocando un posto in Europa, ma l’anno prossimo ci sarà quasi sicuramente una. Non è stata una stagione facile per l’di. I nerazzurri, infatti, hanno dovuto affrontare varie problematiche che si sono susseguite nel corso di quest’anno: dalla cessione di Gosens all’Inter, passando per gli errori arbitrali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - andreariscassi : Tifosi della Dea fuori da Zingonia a sostenere la squadra prima della trasferta contro il Milan. Compare anche un c… - Erminio58810238 : l'Atalanta ha gli occhi puntati addosso io ho paura di un Revenge di Gasperini - katsunobu8425 : RT @MilanNewsit: Qui Atalanta, la probabile formazione: Gasperini cambia modulo. Zapata recuperato -