UFC Corner #206

(Di sabato 14 maggio 2022) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore al Footprint Center di Phoenix, vi dà il benvenuto all’appuntamento mensile con UFC, oggi giunto al 206° episodio in occasione di UFC 274: Charles Oliveira vs Justin Gaethje che, dopo una marea di controversie, arriva finalmente sui nostri schermi. Welterweight Bout: Randy “The Rude Boy” Brown Vs Khaos “Khaos the Ox Fighter” Williams Il match inizia con un rapido studio reciproco che vede i due tentare timidi attacchi, con Williams che riesce a connettere un buon Overhand che, però, non attira particolarmente l’attenzione del giamaicano che, in fase di clinch, riesce a connettere ottimi colpi, per poi venir mandato a terra da una tempestiva combo di diretti, in seguito ai quali, Khaos tenta una fallimentare D’Arce Choke; arrivati alla fine del primo round, ...

Advertising

Zazoom Blog

American Logan Storley grinded out a dominating win over Brit Michael 'Venom' Page in London to claim the Bellator interim welterweight title.Mayweather, 45, ended his professional career in 2017 after stopping UFC icon Conor McGregor in the 10th round ... dropping the then-20-year-old multiple times before the Japanese’s corner threw in ...