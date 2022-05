Tra Alvin e Ilary Blasi una palese finta maretta sui cui giocano entrambi (Di sabato 14 maggio 2022) Solo chi ancora non ha compreso il vero carattere di Ilary Blasi e perchè no, anche lo stile adottato da Alvin in questa edizione dell’Isola dei famosi 2022 può pensare che tra i due ci siano stati degli scontri accessi. Di furiose litigate tra i due se n’è parlato in ogni dove, di contrasti, di tensioni. E così la saggia Ilary Blasi, una delle conduttrici più ironiche e autoironiche su piazza, nella puntata di ieri sera, ha continuato a giocare sulla cosa. Una conduttrice che spegne ogni interruttore dedicato all’Isola quando mette via tacchi alti e abito elegante e lascia lo studio di Cologno Monzese, pesante abbia anche solo interesse per un minuto, a litigare con Alvin? E’ chiaro a tutti che sin dall’inizio, i due abbiano deciso di giocare con il ruolo di maestra disattenta e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 14 maggio 2022) Solo chi ancora non ha compreso il vero carattere die perchè no, anche lo stile adottato dain questa edizione dell’Isola dei famosi 2022 può pensare che tra i due ci siano stati degli scontri accessi. Di furiose litigate tra i due se n’è parlato in ogni dove, di contrasti, di tensioni. E così la saggia, una delle conduttrici più ironiche e autoironiche su piazza, nella puntata di ieri sera, ha continuato a giocare sulla cosa. Una conduttrice che spegne ogni interruttore dedicato all’Isola quando mette via tacchi alti e abito elegante e lascia lo studio di Cologno Monzese, pesante abbia anche solo interesse per un minuto, a litigare con? E’ chiaro a tutti che sin dall’inizio, i due abbiano deciso di giocare con il ruolo di maestra disattenta e ...

