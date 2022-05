Serie A 2021 2022 | trentasettesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

(Di sabato 14 maggio 2022) Ile isue Sky delladi. Penultimo turno probabilmente decisivo per le sorti del campionato: il Milan dovrà evitare di perdere contro l’Atalanta per restare in vetta alla classifica, Inter sul campo del Cagliari a sua volta invischiato nella lotta salvezza. Spicca anche Juventus-Lazio, la Roma ospita il Venezia, il Napoli attende il Genoa. Sabato 14 maggioore 15 Empoli-Salernitana suTelecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo ore 18 Udinese-Spezia suTelecronaca: Andrea Calogero e Stefan Schwoch ore 18 Verona-Torino suTelecronaca: Alberto Santi e Manuel Pasqual ore 20.45 Roma-Venezia su ...

