Sassinoro | in campo Di Sisto | sarà il candidato sindaco di ‘Liberi Cittadini’

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAscende inil consigliere comunale Lucio Diilper il movimento Liberi Cittadini. Scrive Di: “La giornata di ieri ha segnato la storia politica del paese. Ci sono stati in questi giorni diversi incontri che hanno continuamente capovolto le regole del vivere civile ma soprattutto della correttezza umana. Tuttavia alla fine ha prevalso il coraggio e la determinazione per amore del paese e soprattutto per il rispetto nei confronti dei cittadini di. Nel giro di 48 ore sono riuscito a comporre una lista, grazie ad amici di fuori e di partito che sono venuti ad affiancarmi in questa nuova esperienza.Persone qualificate che potranno dare un contributo significativo ...

