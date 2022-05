Roger Balduino si ferisce durante una prova | “Trasportato in elicottero in ospedale”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 maggio 2022) Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi il gruppo dei Tatanka (i naufraghi di Playa Sgamada) hanno sfidato i rivali al famoso gioco dell’orologio honduregno ed hanno vinto la ricompensa.però ha fatto una richiesta a Ilary Blasi: “Posso fare un orologio con Clemente? Vorrei fare un tentativo anche io“. La proposta è stata accolta dalla conduttrice, che ha messo in palio un ananas e delle uova. Dopo aver tenuto testa per quasi due minuti a Clemente Russo,è crollato a terra dolorante, il suo avversario si è precipitato da lui ed ha urlato: “Ragazzi chiamate subito un dottore, un dottore“. Alvin ha controllato la situazione del naufrago, che però non riusciva a parlare e Ilary si è subito preoccupata: “Alvin cosa succede? Addirittura un dottore? Ma come sta, è il piede o la caviglia? Ok ...