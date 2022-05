Michelle Yeoh e l'sms a Jackie Chan dopo il successo di Everything Everywhere: "La tua sconfitta" (Di sabato 14 maggio 2022) dopo il grande successo ottenuto da Everything Everywhere All At Once, l'attrice Michelle Yeoh ha inviato un sms a Jackie Chan per vantarsi con lui. Michelle Yeoh, attrice protagonista di Everything Everywhere All at Once, si è vantata con Jackie Chan del successo del film, inviando all'attore un sms in cui sottolineava quanto abbia sbagliato a rinunciare al ruolo principale del film, originariamente proposto a lui. La relazione professionale della coppia composta da Michelle Yeoh e Jackie Chan dura ormai da decenni, considerato che i due hanno recitato insieme per la ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022)il grandeottenuto daAll At Once, l'attriceha inviato un sms aper vantarsi con lui., attrice protagonista diAll at Once, si è vantata condeldel film, inviando all'attore un sms in cui sottolineava quanto abbia sbagliato a rinunciare al ruolo principale del film, originariamente proposto a lui. La relazione professionale della coppia composta dadura ormai da decenni, considerato che i due hanno recitato insieme per la ...

