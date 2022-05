LIVE – Viterbese-Fermana, ritorno Playout Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 14 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Viterbese-Fermana, match valevole per il ritorno dei Playout del campionato di Serie C 2021/2022. Siamo agli ultimi momenti di questa stagione e le squadre stanno lottando per non retrocede e riuscire a rimanere in Serie C ancora un altro anno. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 14 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO LEGA PRO AGGIORNA LA DIRETTA Viterbese-Fermana (Ore 17:30) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ladi, match valevole per ildeidel campionato di. Siamo agli ultimi momenti di questa stagione e le squadre stanno lottando per non retrocede e riuscire a rimanere inC ancora un altro anno. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 14 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO LEGA PRO AGGIORNA LA(Ore 17:30) SportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Viterbese - Fermana: diretta live e risultato in tempo reale - sport_viterbo : LIVE. FERMANA-VITERBESE 0-0. ENTRANO BIANCHIMANO E CALCAGNI PER POLIDORI E MUNGO - sport_viterbo : LIVE. FERMANA-VITERBESE: DAL CANTO HA SCHIERATO LA SQUADRA SCONTATA … - Calciodiretta24 : Fermana - Viterbese: diretta live e risultato in tempo reale -