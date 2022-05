Italia-Cina: botta e risposta Tajani-Conte su via della Seta (2) (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) - Tajani torna poi sulla questione con un tweet. "Caro Giuseppe Conte -scrive- l'adesione alla via della Seta non è una questione formale, ma di sostanza. All'epoca l'Italia cercò di cambiare politica estera cercando di entrare nell'orbita di Pechino. Tra Mao e Reagan sceglierò sempre Reagan.Tra Cina e Usa sempre gli Usa''. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) -torna poi sulla questione con un tweet. "Caro Giuseppe-scrive- l'adesione alla vianon è una questione formale, ma di sostanza. All'epoca l'cercò di cambiare politica estera cercando di entrare nell'orbita di Pechino. Tra Mao e Reagan sceglierò sempre Reagan.Trae Usa sempre gli Usa''.

