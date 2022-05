Involontaria Off – L’esame (2022): un mediometraggio adolescenziale (Di sabato 14 maggio 2022) Titolo originale: Involontaria Off – L’esame Anno: 2022 Nazione: Italia Genere: dramma adolescenziale Casa di produzione: MP FILM Distribuzione: MTV Durata: 42 minuti Regia: Alessandro Guida Sceneggiatura: Giuseppe Paternò Raddusa, Alessandro Guida Fotografia: Giuseppe Chessa Montaggio: Marco Careri Musiche: Sergio Ruggeri, Matteo Gasparini “Fat Sound Studio” Attori: Elvira Camarrone, Elisa Visari... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di sabato 14 maggio 2022) Titolo originale:Off – L’esame Anno: 2022 Nazione: Italia Genere: drammaCasa di produzione: MP FILM Distribuzione: MTV Durata: 42 minuti Regia: Alessandro Guida Sceneggiatura: Giuseppe Paternò Raddusa, Alessandro Guida Fotografia: Giuseppe Chessa Montaggio: Marco Careri Musiche: Sergio Ruggeri, Matteo Gasparini “Fat Sound Studio” Attori: Elvira Camarrone, Elisa Visari... Source

salutedomani : Volontari non si nasce, si diventa con passione e formazione. Arriva il film per la TV Involontaria Off - L’ esame - occhiocine : Recensione, trama, cast del mediometraggio Involontaria Off - L'esame (2022) disponibile su Prime Video e trasmesso… - pressitalia : Arriva 'Involontaria Off - L’esame' - Il TV-film che racconta ai giovani il mondo dei volontari italiani, in onda d… - heraonlus : RT @msdsalute: ????? Qual è il contributo di un volontario al benessere dei pazienti? ???Ascoltiamo le parole del padre di Sara, la protagonis… -