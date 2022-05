Finale Eurovision 2022: PalaOlimpico in estasi per Blanco e Mahmood, ma i Kalush Orchestra restano favoriti (Di sabato 14 maggio 2022) Eurovision, si sta svolgendo la diretta della Finale. In un PalaOlimpico stracolmo, si esibiscono i 25 finalisti. Di questi ci sono i 20 che si sono qualificati nelle prime due semifinali di martedì e giovedì, a cui si aggiungono le 5 nazioni “big”, tra cui l’Italia, paese ospitante grazie alla strepitosa vittoria dello scorso anno con i Maneskin. E proprio il gruppo romano questa sera sarà ospite d’onore e si esibirà il singolo “Supermodel”. Blanco e Mahmood spettacolari Stasera il pubblico ha accolto con una standing ovation il duo Blanco-Mahmood, i vincitori di Sanremo. Alle note di “Brividi” l’intero palazzetto ha iniziato a cantare. Nessuna coreografia particolarmente complicata o tecnologica. E’ bastata la loro presenza e una moltitudine di luci bianche per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022), si sta svolgendo la diretta della. In unstracolmo, si esibiscono i 25 finalisti. Di questi ci sono i 20 che si sono qualificati nelle prime due semifinali di martedì e giovedì, a cui si aggiungono le 5 nazioni “big”, tra cui l’Italia, paese ospitante grazie alla strepitosa vittoria dello scorso anno con i Maneskin. E proprio il gruppo romano questa sera sarà ospite d’onore e si esibirà il singolo “Supermodel”.spettacolari Stasera il pubblico ha accolto con una standing ovation il duo, i vincitori di Sanremo. Alle note di “Brividi” l’intero palazzetto ha iniziato a cantare. Nessuna coreografia particolarmente complicata o tecnologica. E’ bastata la loro presenza e una moltitudine di luci bianche per ...

Advertising

LauraPausini : Siete pronti per la finale di @Eurovision alle 21.00? Durante quest’ultima notte indosserò dei meravigliosi capi di… - trash_italiano : La scaletta della finale dell'#Eurovision! La chiusura è prevista per le 00.45 ?? #EscIta #Esc2022 - rtl1025 : Lo speciale in bocca al lupo dei @thisismaneskin a @Mahmood_Music e #Blanco per la finale di #Eurovision di domani… - edgarpoe83 : RT @ArielObsidian91: Ucraina: è sempre arrivata in finale. Sempre l'Ucraina: spesso e volentieri si è piazzata in alto in classifica. L'It… - Devabole : RT @Agenzia_Ansa: Ovazione al Pala Olimpico di Torino per la Kalush Orchestra, sul palco per l'Ucraina. L'esibizione del gruppo sulle note… -