E' morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale (Di sabato 14 maggio 2022) E' morto Valerio Onida ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni. Lo annuncia su facebook il figlio Valerio. Onida, costituzionalista e accademico italiano, giudice Costituzionale dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) E'ex. Aveva 86 anni. Lo annuncia su facebook il figlio, costituzionalista e accademico italiano, giudicedal ...

Advertising

TgLa7 : Morto ex presidente della Consulta Valerio Onida. Aveva 86 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Valerio Onida, giudice e ex presidente della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale al… - repubblica : Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni - infoitinterno : Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni - infoitinterno : Morto Valerio Onida, costituzionalista, ex presidente della Consulta -