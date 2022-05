Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - Moixus1970 : RT @SkySportMotoGP: ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - Pall_Gonfiato : Qualifiche GP #LeMans, doppietta #Ducati: pole di #Bagnaia seguito da #Miller - SimoneLandi13 : - Italian : Gp Francia: pole Bagnaia, con Miller è doppietta Ducati -

La Stampa

Seconda fila per il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), per Enea Bastianini (- Gresini) e per Johann Zarco (Pramac). In terza fila partiranno gli spagnoli della Suzuki Joan ...nelle qualifiche del Gp di Francia nella classe MotoGp. Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position con il tempo di 1'30"450 precedendo il compagno di squadra, l'australiano ... Motomondiale: doppietta Ducati a Le Mans, Bagnaia in pole davanti a Miller Nelle qualifiche sul circuito di Le Mans, il pilota della Ducati si conferma il più veloce così come avvenuto nel sabato di Jerez, ottenendo il miglior tempo in 1’30450 (record della pista). ‘Peccò ...LE MANS - Doppietta Ducati nelle qualifiche di Le Mans, dove Francesco Bagnaia ha fatto la voce grossa firmando la pole position. L'italiano, in 1'30"450, ha preceduto l'altra Ducati factory di Jack ...