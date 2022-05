Capecchi in semifinale a Kalmar

(Di sabato 14 maggio 2022) Il 26enne toscano affronterà nel penultimo atto del 25mila dollari svedese Leo Borg. Semifinali anche per Vincent Ruggeri a Ulcinj e Miceli e Mazza nel derby azzurro al Cairo

FIT

... n.2 del seeding e campione uscente, per 5 - 7, 6 - 4, 6 - 2, mentre insi è imposto per 6 - 4, 6 - 2 sul 2.3 Samuele Pieri, testa di serie n.11. Finalissima contro il 2.1 Daniele,...Nel maschile c'è il ritiro di Daniele Bracciali per un problema alla gamba dopo lavinta ... Nel maschile Manuel Mazza supera 62 62 Daniele(Match ball Firenze) che è campione ... ITF maschili 14 maggio 2022