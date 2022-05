Bertolucci: «Sinner? Buonissimo, però Alcaraz è più completo. Di numeri uno ce n’è uno solo» (Di sabato 14 maggio 2022) Il Giornale intervista Paolo Bertolucci. Da stasera su Sky il documentario a puntate “La squadra” sulla Coppa Davis del 1976. Com’è il tennis oggi? «I giocatori si divertono di meno, è evidente. Vanno in giro col team, lo spogliatoio è come andare in chiesa: noi ci entravamo come ragazzini a scuola. E poi ora c’è il player box…». Quello con la claque. «Quello. D’altronde son pagati, e bene. E se non mi inciti a ogni punto, ti caccio a pedate. Vorrei anche vedere che non glielo facciano l’applauso…» E Sinner? «Buonissimo! però Alcaraz è più completo. Jannik è fenomenale di testa e di fisico, ma non ha la stessa potenza, forse anche la pesantezza di palla. E il gioco di volo e la smorzata…». L’addio a Piatti? «Io sinceramente pensavo lo lasciasse tra un paio d’anni, era un percorso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Il Giornale intervista Paolo. Da stasera su Sky il documentario a puntate “La squadra” sulla Coppa Davis del 1976. Com’è il tennis oggi? «I giocatori si divertono di meno, è evidente. Vanno in giro col team, lo spogliatoio è come andare in chiesa: noi ci entravamo come ragazzini a scuola. E poi ora c’è il player box…». Quello con la claque. «Quello. D’altronde son pagati, e bene. E se non mi inciti a ogni punto, ti caccio a pedate. Vorrei anche vedere che non glielo facciano l’applauso…» E? «è più. Jannik è fenomenale di testa e di fisico, ma non ha la stessa potenza, forse anche la pesantezza di palla. E il gioco di volo e la smorzata…». L’addio a Piatti? «Io sinceramente pensavo lo lasciasse tra un paio d’anni, era un percorso ...

