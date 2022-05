Alvino: “Futuro Spalletti, vi assicuro una cosa”. Poi l’annuncio su Mertens (Di sabato 14 maggio 2022) Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo. Ha parlato del Futuro di Spalletti sulla panchina del Napoli, delle sue polemiche nella conferenza stampa di ieri, dell’ultima al Maradona di capitan Lorenzo Insigne e del Futuro di Dries Mertens. Di seguito le sue parole: “Il dato tecnico è una conferma ancora una volta forte di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Sarà lui l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, nonostante le tante voci che parlano di divorzio. Forte di un contratto e di una visione comune con la società, non prevedo l’esonero e pronostico un Futuro roseo per Spalletti. Poi vedremo se l’opzione per il terzo anno sarà esercitata”. “L’anno prossimo il Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 14 maggio 2022) Il giornalista Carloè intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo. Ha parlato deldisulla panchina del Napoli, delle sue polemiche nella conferenza stampa di ieri, dell’ultima al Maradona di capitan Lorenzo Insigne e deldi Dries. Di seguito le sue parole: “Il dato tecnico è una conferma ancora una volta forte di Lucianosulla panchina del Napoli. Sarà lui l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, nonostante le tante voci che parlano di divorzio. Forte di un contratto e di una visione comune con la società, non prevedo l’esonero e pronostico unroseo per. Poi vedremo se l’opzione per il terzo anno sarà esercitata”. “L’anno prossimo il Napoli ...

Advertising

infoitsport : Alvino: “Fabian non rinnova. Vi svelo il futuro di Mertens. Cavani? Subito” - napolipiucom : Alvino: 'Fabian non rinnova. Vi svelo il futuro di Mertens. Cavani? Subito' #CalcioNapoli #Cavani #FabianRuiz… - infoitsport : Spalletti, futuro in bilico? Alvino: 'De Laurentiis non parla a vanvera' -