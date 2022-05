Traffico Roma del 13-05-2022 ore 19:30 (Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento da Simone a cercare una buona serata le maggiori difficoltà di circolazione in zona Foro Italico Stadio Olimpico abbiamo code sul lungotevere incolonnamenti sulla tangenziale e rallentamenti sul viale di Tor di Quinto in questi giorni abbiamo più sul samenti nella zona del Foro Italico e di Ponte Milvio per gli internazionali di tennis Traffico intenso in zona Pineta Sacchetti e nella zona delle Terme di Caracalla mentre sulla Cassia il Traffico è congestionato all’altezza dell’ingresso sul Raccordo Anulare Traffico sul Raccordo che è tra la casa della Salaria e intenso lungo la carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code code nel sud del raccordo tra Pontina e Ardeatina in carreggiata esterna Quindi verso la A1 per Napoli a Monteverde chiusa per incidente via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone a cercare una buona serata le maggiori difficoltà di circolazione in zona Foro Italico Stadio Olimpico abbiamo code sul lungotevere incolonnamenti sulla tangenziale e rallentamenti sul viale di Tor di Quinto in questi giorni abbiamo più sul samenti nella zona del Foro Italico e di Ponte Milvio per gli internazionali di tennisintenso in zona Pineta Sacchetti e nella zona delle Terme di Caracalla mentre sulla Cassia ilè congestionato all’altezza dell’ingresso sul Raccordo Anularesul Raccordo che è tra la casa della Salaria e intenso lungo la carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code code nel sud del raccordo tra Pontina e Ardeatina in carreggiata esterna Quindi verso la A1 per Napoli a Monteverde chiusa per incidente via ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e A1 Svincolo Incisa… - VAIstradeanas : 19:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -

Traffico Roma del 13-05-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A10, pullman in avaria: traffico bloccato tra Aeroporto e Pegli Traffico bloccato sulla A10 Genova-Savona tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, poco prima della galleria Rollino: un pullman si è fermato per un guasto meccanico e in attesa dell'interven ... Incendi a Roma: sterpaglie a fuoco in via Candoni e sotto il ponte della Musica Sul posto i vigili del fuoco, con due squadre, e la polizia locale di Roma Capitale. Agli agenti del XI gruppo Marconi il compito di agevolare il lavoro dei pompieri e a tale scopo si è resa ... Traffico bloccato sulla A10 Genova-Savona tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, poco prima della galleria Rollino: un pullman si è fermato per un guasto meccanico e in attesa dell'interven ...Sul posto i vigili del fuoco, con due squadre, e la polizia locale di Roma Capitale. Agli agenti del XI gruppo Marconi il compito di agevolare il lavoro dei pompieri e a tale scopo si è resa ...