(Di venerdì 13 maggio 2022) Una fortediè stata registrata alle 23:12 indi. Secondo quanto spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la stima dellaè di 3,7. Secondo secondo gli esperti laavvertita è legata allo sciame sismicozona di Impruneta, iniziato il 7 maggio. A Impruneta e nel comune vicino di San Casciano Val di Pesa, dopo ladimolte persone sono scese per strada. “Da riscontri con protezione civile e vigili del fuoco, al momento, non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose”, ha scritto sui social Dario Nardella, sindaco die della Città metropolitana. “Al momento non si registrano danni, ma continuiamo con le verifiche”, è ...

DarioNardella : Aggiornamento #terremoto #firenze L'epicentro è stato a 3 km a sud ovest di #Impruneta, a 8 km di profondità, e la… - DarioNardella : Scossa di #terremoto m3.7 a 8km di profondità epicentro #Ferrone (#Firenze) . Sale operative Protezione civile alle… - SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - fattoquotidiano : Terremoto, scossa nella notte in provincia di Firenze: magnitudo da 3,7. Ingv: “In corso una sequenza sismica” - GucciPatrizia : Ancora stanotte!! Adnkronos: Terremoto oggi a Firenze, scossa magnitudo 3.7. -

Unadidi magnitudo 3.7 a una profondità di 8 chilometri é stata registrata ieri alle 23.12 in provincia di Firenze, con epicentro a Impruneta, dove già lo scorso 3 maggio si era ...Magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta, come nei giorni scorsi. Sisma avvertito anche a Empoli, Prato, Pistoia, in Valdelsa e ...FIRENZE – E’ stata di magnitudo 3.7 la scossa di terremoto registrata alle 23:12 in provincia di Firenze, a una profondità di 8 km. E’ quanto si legge dal sito Ingv. L’epicentro è sempre Impruneta, do ...Epicentro Impruneta, a circa 15 km dal capoluogo toscano. Due giorni fa registrata un'altra scossa di magnitudo 3.5 ...