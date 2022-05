Spensieratezza per tutti nei parchi divertimento romagnoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Già riaperti Italia in Miniatura a Rimini, l'Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione. Il 1° giugno sarà la volta dell'Aquafan di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 13 maggio 2022) Già riaperti Italia in Miniatura a Rimini, l'Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione. Il 1° giugno sarà la volta dell'Aquafan di ...

Advertising

ilquartopotere : RT @isotta_m: La spensieratezza di quando si andava alla Standa solo per le scale mobili - BulgarelliSara : RT @BulgarelliSara: Ma un oscar a voi organizzatrici dei #jeruoscars? Ve lo siete dedicati???? No?!? Ve lo do io! Grazie per la spensie… - Aida163168612 : Comunque mai una gioia per Uraz ma che è #uckurus perché tendono sempre a sti drami inutili. Ci serve un po’ di gio… - soloxilgf : RT @BulgarelliSara: Ma un oscar a voi organizzatrici dei #jeruoscars? Ve lo siete dedicati???? No?!? Ve lo do io! Grazie per la spensie… - BulgarelliSara : Ma un oscar a voi organizzatrici dei #jeruoscars? Ve lo siete dedicati???? No?!? Ve lo do io! Grazie per la spe… -