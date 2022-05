Spalletti: 'Sarò l'allenatore del Napoli anche l'anno prossimo' (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha annunciato che sarà l'allenatore degli azzurri anche nella prossima stagione : "Noi stiamo facendo il nostro lavoro in modo corretto, di certo Sarò io il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico delLucianoha annunciato che sarà l'degli azzurrinella prossima stagione : "Noi stiamo facendo il nostro lavoro in modo corretto, di certoio il ...

