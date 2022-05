Perché scienza e imprenditorialità dovrebbero sempre camminare insieme (Di venerdì 13 maggio 2022) Facilitando l’interazione tra scienza e imprenditorialità si accelera l’impatto delle scoperte sui comportamenti umani. “La strada per comprendere il cambiamento climatico risale alla metà del XIX secolo, quando gli scienziati dell’epoca vittoriana condussero i primi esperimenti che dimostravano che la CO2 fuori controllo poteva, un giorno, cucinare il pianeta”, scrive Clive Thompson. Nel 1856, “Eunice Newton Foote, scienziata dilettante e illustre suffragetta, per la prima volta testò le capacità di intrappolamento termico di diversi gas”. Se in sintonia con le indagini scientifiche si fosse prontamente avviato un processo imprenditoriale empatico, più rapida e diffusa sarebbe stata la comprensione del cambiamento climatico, e più celeri i rimedi contro il riscaldamento globale. By facilitating the interaction between science and entrepreneurship, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Facilitando l’interazione trasi accelera l’impatto delle scoperte sui comportamenti umani. “La strada per comprendere il cambiamento climatico risale alla metà del XIX secolo, quando gli scienziati dell’epoca vittoriana condussero i primi esperimenti che dimostravano che la CO2 fuori controllo poteva, un giorno, cucinare il pianeta”, scrive Clive Thompson. Nel 1856, “Eunice Newton Foote, scienziata dilettante e illustre suffragetta, per la prima volta testò le capacità di intrappolamento termico di diversi gas”. Se in sintonia con le indagini scientifiche si fosse prontamente avviato un processo imprenditoriale empatico, più rapida e diffusa sarebbe stata la comprensione del cambiamento climatico, e più celeri i rimedi contro il riscaldamento globale. By facilitating the interaction between science and entrepreneurship, ...

