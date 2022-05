"Perché mi hanno fatto fuori": la denuncia di Achille Lauro, un complotto contro di lui? (Di venerdì 13 maggio 2022) C'e a chi piace e a chi no. L'esibizione di Achille Lauro all'Eurovision Song Contest ha fatto molto discutere. Anche nello studio di Oggi è un altro giorno si è commentato la performance, la quale ha riscosso pareri discordanti. Il cantante ha partecipato all'Eurovision in rappresentanza di San Marino e, nella semifinale ha portato il brano Stripper. Il primo ad opporsi nei confronti di Lauro è stato Cristiano Malgioglio, opinionista del Festival, il quale ha dichiarato: "No io non ci sto! Io mi oppongo". La conduttrice Serena Bertone, assieme ai suoi opinionisti, hanno guardato in onda delle clip riguardanti l'esibizione di Achille. "Io l'ho trovato meraviglioso, la sua esibizione è stata veramente internazionale. Bravissimo, fighissimo. In un secondo mi sono ritrovata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) C'e a chi piace e a chi no. L'esibizione diall'Eurovision Song Contest hamolto discutere. Anche nello studio di Oggi è un altro giorno si è commentato la performance, la quale ha riscosso pareri discordanti. Il cantante ha partecipato all'Eurovision in rappresentanza di San Marino e, nella semifinale ha portato il brano Stripper. Il primo ad opporsi nei confronti diè stato Cristiano Malgioglio, opinionista del Festival, il quale ha dichiarato: "No io non ci sto! Io mi oppongo". La conduttrice Serena Bertone, assieme ai suoi opinionisti,guardato in onda delle clip riguardanti l'esibizione di. "Io l'ho trovato meraviglioso, la sua esibizione è stata veramente internazionale. Bravissimo, fighissimo. In un secondo mi sono ritrovata in ...

